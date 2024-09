Tulpen im Herbst Kunstfälschungen und ein Versteck in der Stadtmauer? — Die Geheimnisse des Trierer Palastgartens

Zentral in der Innenstadt gelegen, ist der Trierer Palastgarten gut erreichbar. An beiden Enden der Anlage gibt es Parkmöglichkeiten. Diese sind allerdings nicht kostenfrei. Eine Anfahrt mit dem Bus ist deshalb zu empfehlen. Von den Bushaltestellen „Konstantinbasilika“ und „Stadtbibliothek“ aus ist das Gelände in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.