Gesundheit : Gehirntraining durch Bewegung

Trier Bewegung trainiert nicht nur die Muskeln, Gelenke und das Herz-Kreislauf-System, sondern auch den Kopf. Neben viel Spaß bietet der Gesundheitspark Trier/Verein für Herzsport und Bewegungstherapie Trier bei dem Kurs „Gehirntraining durch Bewegung“ ausgesuchte Bewegungsabläufe.

Verknüpft mit Denkaufgaben entfalten diese positive Wirkungen auf die Gehirnzellen. Das fördert und erhält die kognitiven und sensomotorischen Fähigkeiten. Das Training des Gesundheitsparks Trier findet ab Dienstag, 10. September, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Ärztehaus in der Engelstraße 31 in Trier statt. Anmeldungen werden von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/4629864 oder per E-Mail unter info@gesundheitspark-trier.de entgegengenommen.