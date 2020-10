Meinung : Geld allein reicht nicht

Foto: TV/klaus kimmling

Laut Bildungsministerium haben sich viele Lehrkräfte mit großem Engagement in der Nutzung der digitalen Werkzeuge weitergebildet und Konzepte entwickelt. Das ist gut so. Denn Lehrer, Eltern und Schüler sind sich einig: So wie im Frühjahr darf es nicht noch einmal in den Schulen laufen.

Doch es besteht die große Gefahr, dass es wieder so laufen wird wie in der Zeit nach dem 13. März.