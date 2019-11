Trier : Geld für hervorragende Studierende

Trier Studierende sind normalerweise finanziell nicht auf Rosen gebettet. Da kommt ein Deutschlandstipendium gerade richtig.

Die Vergabefeier markiert den Beginn eines jeden neuen Förderjahres und bietet eine erste Möglichkeit zum persönlichen Austausch zwischen den Stiftern und Geförderten. In seiner Begrüßung sprach Professor Dr. Marc Regier, der Vizepräsident für Studium und Lehre, den privaten Förderern seinen herzlichen Dank für ihr Engagement aus, das in vielen Fällen bereits seit Jahren besteht. Er betonte den Vernetzungsgedanken, der das Deutschlandstipendium auf besondere Weise auszeichnet: „Die Einbindung privater Förderer in das Stipendienprogramm erzielt einen einzigartigen Mehrwert: Auf diese Weise entsteht ein lebendiges Netzwerk, das sowohl die Stipendiaten, die Förderer als auch die beteiligten Hochschulen verbindet.