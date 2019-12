Betriebsstörung : Etliche Geldautomaten funktionieren stundenlang  nicht

Trier Mehrere Stunden lang sind am Dienstagmorgen Geldautomaten der Sparkasse Trier ausgefallen. Ein Kommunikationsdienstleister des Geldinstituts hatte mit einer bundesweiten Störung zu kämpfen.

Zwei Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale in Trier-Süd und auch der in Heiligkreuz oder in Saarburg waren am Dienstagmorgen betroffen. Genaue Angaben, wie viele Automaten der Sparkasse Trier ausgefallen sind, macht das Unternehmen am Dienstagmorgen nicht.