Kunst : Ein erstes Geschenk fürs sanierte Theater Trier – Bürger ermöglichen Kauf von Gemälde des Künstlers Steff Becker

Zufriedene Spender, zufriedene Empfänger: Künstler Steff Becker (Zweiter von rechts) hat gemeinsam mit zwei der spontanen Kulturförderer, Helmut Haag (rechts) und Hanspitt Weiler (links), das Bild 17/21 im Rathaus übergeben. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (Mitte) und Kulturdezernent Markus Nöhl (Zweiter von links) nahmen es entgegen. Es soll künftig im sanierten Theater einen Platz finden. Foto: Presseamt Stadt Trier

Trier Ein Gemälde des Trierer Multitalents Steff Becker wird nach der Renovierung des Stadttheaters dort seinen Platz finden. Was den Künstler inspiriert hat und wie der Kauf des Kunstwerks möglich gemacht wurde.

Die Idee kam ganz spontan auf, als sich vor gut einem Monat am 25. November in der Tufa Trier bei der Vernissage der Ausstellung des Trierer Künstlers Steff Becker einige Besucher über das dort präsentierte Werk „Erinnerung 17/21“ austauschten. Viele waren der Meinung: Dieses Gemälde gehört in das Theater der Stadt Trier.

Und dort wird es nun auch bald seinen Platz finden. Zur Finanzierung des Kaufpreises fanden die beiden Trierer Hanspitt Weiler und Helmut Haag rasch weitere Kunstförderer, die die Aktion unterstützten. Kulturdezernent Markus Nöhl koordinierte die Idee mit Manfred Langner, dem Intendanten des Theaters. So konnte das Bild gleich nach Ausstellungsende in die Obhut der Stadt Trier übergeben werden: Denn bis zur Fertigstellung der Renovierung des Theaters bot Oberbürgermeister Wolfram Leibe an, das Werk im Rathaus am Augustinerhof anzubringen. Dort ziert es seit Kurzem übergangsweise das zentrale Treppenhaus zum zweiten Obergeschoss. Oberbürgermeister Leibe und der Kulturdezernent übermittelten den spontanen Kulturförderinnen und -fördern und Künstler Steff Becker, der das Bild kurz vor Weihnachten selbst im Rathaus vorbeibrachte, ihren großen Dank und versprachen, im sanierten Theatergebäude einen passenden Platz zu finden.