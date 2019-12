Kirche : Gemeinde begrüßt neue Pfarrerin

Trier Pfarrerin Friederike Kuhlmann-Fleck wird am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr in einem festlichen Gottesdienst in der Konstantin-Basilika, durch den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Trier, Jörg Weber, in die dritte Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Trier eingeführt.

Zum Gottesdienst und Empfang sind Gemeinde und Stadtöffentlichkeit eingeladen.