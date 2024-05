Direkt am Wahrzeichen des Dorfes Warum wurde der kleine Teich neben dem Brunnen in Gutweiler zugeschüttet?

Er ist eines, wenn nicht sogar das Wahrzeichen der beschaulichen Ortsgemeinde an der Ruwer: der Drei-Ärzte-Brunnen in der Nähe des Feuerwehrgebäudes in der Romikastraße. Anfang April wurde ein Tümpel – ein paar Meter vom Brunnen entfernt gelegen – zugeschüttet und anschließend großflächig geschottert.