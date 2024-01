Happige Kosten Zwei Millionen Euro für eine Friedhofsmauer – warum ist das so teuer?

Igel · Die Friedhofsmauer in Igel ist marode und muss saniert werden. Vorläufige Kostenrechnung: knapp zwei Millionen Euro. Was die Aktion so teuer macht und wie die Gemeinde die Summe bezahlen will.

03.01.2024 , 09:27 Uhr

Ortsbürgermeister Franz Pauly checkt die Sicherungsnetze an der maroden Friedhofsmauer in Igel. Sie sind angebracht worden, damit keine Mauerteile in die darunter liegenden Privatgärten stürzen. Foto: TV/Verona Kerl

Die alte Friedhofsmauer in Igel hat schon bessere Tage gesehen. Das von Moos bewachsene Mauerwerk bröckelt. Die zahlreichen Löcher in dem weichen Sandstein vergrößern sich jedes Jahr ein Stück mehr. Absperrgitter und Sicherungsnetze signalisieren: Hier ist dringender Handlungsbedarf.