Kommunen : Osburg will sich weiterentwickeln

Osburg will sich weiterentwickeln

Osburg ist auch dank der Neubaugebiete der einwohnerstärkste Ort in der Verbandsgemeinde Ruwer. Foto: TV/Ursula Schmieder

Osburg Bei zwei Konzepten sollen die Bürger Vorschläge machen, wie sich die Ortsgemeinde Osburg verbessern kann. Doch verhindert die Corona-Pandemie derzeit die notwendigen Veranstaltungen.

Die eigene Gemeinde zukunftssicher machen und nach vorne bringen: Das ist der Plan der Osburger Ortsbürgermeisterin Silvia Klemens. Gleich zwei Konzepte will sie dabei verbinden. Zum einen die Dorfmoderation zur Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 1980, die städtebaulich die Gemeinde vo­ranbringen soll. Gleichzeitig möchte sie dies aber mit dem Saarburger Modell verbinden. Beim Konzept des Mannebachers Bernd Gard, stehen gesundheitspolitische und soziale Aspekte im Vordergrund. So soll sich die Ortsgemeinde Osburg sozial, ökologisch und ökonomisch zukunftsfähig entwickeln. Sie ist inzwischen die einwohnerstärkste Gemeinde in der Verbandsgemeinde Ruwer.