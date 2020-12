Süße Grüße : Weihnachtspakete für Pölicher Bürger

Die Ortsgemeinde Pölich verteilt erstmals Pakete mit Weihnachtsgrüßen an alle Haushalte. Foto: Susanne Hermen

Pölich Eine Überraschung erwartete die Einwohner im Moselort Pölich in den vergangenen Tagen.

Das Leben in der Gemeinde Pölich wird im Jahresverlauf durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm geprägt. In diesem Jahr mussten coronabedingt die meisten Termine abgesagt werden. Als Geste der Verbundenheit und Stärkung der Dorfgemeinschaft hat die Gemeinde kleine Pakete mit Weihnachtsgrüßen zusammengestellt und an alle Haushalte verteilt. Dank galt allen ehrenamtlich Tätigen im Vereinsleben, im sozialen, kommunalen oder öffentlichen Bereich.