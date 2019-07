Kirmes : Wellen feiert Kirmes

Wellen Die Gemeinde Wellen lädt am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juli, zu ihrer traditionellen Kirmes auf dem Festplatz ein. Der Samstag startet um 19.30 Uhr mit der Eröffnung der Stände und dem Musikverein Concordia Wellen.

Im Anschluss sorgt die Band Emotion für Unterhaltung. Am Sonntag öffnen die Stände um 11 Uhr und bieten Gelegenheit zum Frühschoppen, Mittagessen und zu Kaffee und Kuchen. Ab 16.30 Uhr spielt der Musikverein Harmonie Könen, ab 18 Uhr der Musikverein 1908 Irsch, und ab 19 Uhr wird die Band FMOM (First Men on Mars) für Stimmung sorgen.