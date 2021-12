Stadtentwicklung und Gesundheit : Bürgermeister kämpfen gegen Schließung des Ehranger Krankenhauses

Das Klinikum Mutterhaus Ehrang wird nicht wieder geöffnet. Foto: Raienr Neubert/Rainer Neubert

Trier Es regt sich Widerstand gegen die Schließung des Ehranger Krankenhauses. Die umliegenden Ortsgemeinden in der Fidei und der Eifel fordern, die Klinik unbedingt zu erhalten. Der Ortsbeirat des Stadtteils will am Dienstag eine entsprechende Resolution verabschieden.