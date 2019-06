Versorgung : Ein steiniger Weg bis zum Supermarkt

Lebensmittel direkt im Ort einkaufen: Das ist der Wunsch vieler Menschen in den Verbandsgemeinde Trier-Land, Schweich und Ruwer. Nicht für alle geht dies in Erfüllung. Foto: dpa / Frank Rumpenhorst/Frank Rumpenhorst

Trier Die Neuansiedlung von Läden in den Verbandsgemeinden Trier-Land, Schweich und Ruwer gestaltet sich schwierig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auch in Föhren und Gusterath soll die Nahversorgung verbessert werden.

Die Zeit der Tante-Emma-Läden ist vorbei. Inzwischen gibt es in vielen auch kleineren Gemeinden im Landkreis Trier-Saarburg Supermärkte. In der Verbandsgemeinde Trier-Land wollen gleich vier Ortsgemeinden solch einen Laden. Doch umgesetzt wurde bisher keiner dieser Pläne.

In Welschbillig gibt es derzeit zwar einen Supermarkt. Dessen Zukunft ist jedoch nach Ansicht des künftigen Ortsbürgermeisters Dieter Bretz (Freie Wähler) unsicher. Denn der bisherige Standort ist zu klein. In der Gemeinde hat es mehrere Versuche gegeben, einen neuen Standort zu finden. Laut Bretz kommen derzeit Flächen am Ortsausgang Richtung Helenenberg und Richtung Windmühle in Betracht. Für Bretz steht außer Frage, dass ein neuer Supermarkt in seine Gemeinde gehört. Auch deshalb, weil im Landesentwicklungsplan der Gemeinde die Nahversorgung als Aufgabe zugewiesen worden ist. Der Welschbilliger geht davon aus, dass in seiner Gemeinde kein Markt realisiert werden kann, falls einer nach Newel kommen sollte. Das gelte umgekehrt genauso.