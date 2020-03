In einem Video appelliert Helmut Leiendecker an die Trierer Bürger wegen des Coronavirus: „Bleif dahemm!“. Foto: Ernst Mettlach / Stadt Trier

Trier Helmut Leiendeckers Aufruf geht seit Freitag viral – und Dynamite Funk und viele andere setzen sich kreativ damit auseinander. Ein Aufruf für mehr Miteinander!

Manchmal sind die kleinen Ideen die, die große Wellen schlagen. Als Helmut Leiendecker mit Ernst Mettlach vom Presseamt der Stadt Trier am Freitagmittag vor dem Ginsterbusch in seinem Garten stand, hätte er zumindest nicht gedacht, dass das Video so gut ankommen würde. Ein paar Sätze sollte das Trierer Urgestein auf Mundart in die Kamera sprechen: Die Fünf Gebote von Helmut Leiendecker. Inzwischen haben etliche Trierer das Video gesehen, in dem er alle auffordert: „Händ wäschen, 1,50 Meter Abstand haalen, bleif mim Aorsch dahemm!“.

Auch Jürgen Schulz hat den Beitrag bei Facebook gesehen und hatte direkt eine Idee: Das könnte man doch mit Musik unterlegen! Gesagt, getan: Der Schlagzeuger der Trierer Funk-Rock-Band Dynamite Funk setzt sich in sein Tonstudio und spielt einen passenden Beat ein. In seinem Studio TonSchulz hat die Leiendecker Bloas ihr letztes Album eingespielt, er selbst war lange Jahre als Tontechniker mit der Band unterwegs. Klar, dass Leiendecker da kein Problem hat, dass sein Video verwendet wird. Auch die eigene Band ist schnell überzeugt und die Musiker von Dynamite Funk setzen sich in ihren Wohnungen hin und nehmen ihren jeweiligen Part auf. Per Dropbox geht alles an Schulz, der die einzelnen Spuren zusammensetzt. „Eigentlich war es fast so, wie viele Bands inzwischen arbeiten“, beschreibt Simon Engelbert, der Bassist der Band, die Arbeitsweise. Viele Musiker arbeiten heute dezentral und schicken sich insbesondere beim Songschreiben einzelne Dateien und Musikschnipsel zu, die dann später gemeinsam – oder wie jetzt räumlich getrennt – zusammengesetzt werden.