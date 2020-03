Soziales : Gemeinsam Kinder aus Trier und Umland beim Trauern begleiten

Trier/Trier-Saarburg „Papa ist tot!“ – Ein Satz wie ein Schlag, der oft jahrelang nachhallt. So oder ähnlich trifft er jedes Jahr etliche Kinder und Jugendliche auch in und um Trier.

Für die Trauer gibt es häufig wenig Raum. „Einen solchen Raum zu schaffen, damit die Kinder und Jugendlichen den Verlust verarbeiten können, bewusste Erinnerungsmöglichkeiten bieten, Begegnung mit anderen in ähnlicher Situation – all das sind Aufgaben unseres Trauerzentrums Lacrima“, sagt Margret Henn. Die ausgebildete Trauerbegleiterin leitet seit Herbst die Johanniter-Beratungsstelle und die drei alle 14 Tage stattfindenden Trauergruppen für Kinder, Jugendliche und Angehörige in Trier-Nord.