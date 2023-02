Karneval in Trier : Erste gemeinsame Sitzung der KG Trier-Süd und der KG „Onner Ons“ – Drei Sitzungspräsidenten und jede Menge Nachwuchs

Gelungene Premiere: die erste gemeinsame Sitzung der KG Trier-Süd und der KG „Onner Ons“. Foto: Monika Traut-Bonato

Trier Bei der ersten gemeinsamen Sitzung der KG Trier-Süd und der KG „Onner Ons“ gab es viel Komik, aber auch kritische Töne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Traut-Bonato

(mtr) Eine Premiere in mehrfacher Hinsicht bot die erste gemeinsame Sitzung der beiden traditionellen Trierer Karnevalsgesellschaften, KG Trier-Süd und der KG „Onner Ons“, in der gut besuchten City Hall des FourSide Plaza Hotels Trier. Mit gleich drei Sitzungspräsidenten (Christian Klein von der KG Trier-Süd; Joachim Wagner und Harald Reinhard von „Onner Ons“) starteten sie in die närrische Session, präsentieren viele Neulinge in der Bütt und ein buntes und abwechslungsreiches Programm.

Es gab viel Komik, aber auch kritische Töne. „Wir haben die besten Akteure für Sie dabei“, versprach Sitzungspräsident Joachim Wagner gleich am Anfang. Der bestens gelaunte Präsident der KG Trier-Süd, Christian Klein, gab die Bühne frei für das närrische Programm.

Info Trierer Karneval Die zweitälteste Trierer Karnevalsgesellschaft KG „Onner Ons“ 1865 Trier hat mit der KG Trier-Süd gemeinsam vier Kappensitzungen in der neuen Session 2022/2023 auf die Beine gestellt, die allesamt in der City Hall des FourSide Plaza Hotels in Trier-Nord stattfinden. Die bisherige Residenz, die „Festhalle am Bach“, musste die KG Trier-Süd aus Statik- und Brandschutzgründen, verbunden mit einem Nutzungsverbot, aufgeben. Karnevalsfreunde dürfen sich auf jeden Fall noch auf die weiteren gemeinsamen Sitzungen der beiden Vereine freuen, wenn es dann wieder heißt: Bühne frei für das närrische Programm. Die Premiere war auf jeden Fall gelungen.

„Dat knallt schon von Anfang an?“, so auch sein Versprechen. Die Erwartungen an den Abend waren groß, wurde vorher angekündigt, dass durch die gemeinsame Ausrichtung der insgesamt vier Sitzungen beide Vereine ihre jeweiligen Stärken in die Waagschale werfen können.

Der Elferrat residierte aus Platzgründen nur als „als kleiner Rat“ auf der Bühne. Getreu dem Sessionsmotto „Airline Trier-Süd! Mit uns heben Sie ab. Auf zu neuen Zielen!“ lud vor dem Sitzungssaal eine Fotobox die Gäste ein, sich mit Gangway als Hintergrundmotiv ablichten zu lassen.

Dann ging es Schlag auf Schlag, in das fünfstündige Programm war viel Karneval reingepackt, die Anzahl der Büttenvorträge respektabel: Zwei Kindergarden, eine Jugendgarde, das Tanzpaar Denise und Sebastian mit viel Akrobatik, sieben gelungene Büttenvorträge, Gesangsvorträge, unter anderem der singende Winzer Joachim Wagner, die drei Präsidenten als singende „Peetschestreter“, Showtanz und Männerballett sowie ein Auftritt des Trierer Prinzenpaares.

„Endlich zu Hause“, so begrüßte Prinzessin Bianca I. das Publikum, als sie mitsamt Hofstaat eintraf. Die KG Trier-Süd stellt in ihrem 100-jährigen Jubiläumsjahr das Stadtprinzenpaar der Stadt Trier, Michael II. und Bianca I. Den ganzen Abend waren sie schon auf diversen Veranstaltungen unterwegs, mussten im Anschluss an den Auftritt in der City Hall noch weiter nach Langsur.

Sie ließen es sich nicht nehmen, noch schnell ein paar Ehrungen durchzuführen und Orden an verdiente Mitglieder zu vergeben. Klaus-Ludwig Fess, Präsident vom Bund Deutscher Karneval, zeichnete am Abend ebenfalls die Jugendgarde aus und überreichte Tanzabzeichen an Mitglieder der Garde.

Um den Nachwuchs müssen sich beide Vereine keine Gedanken machen – er ist da, macht mit, ist aktiv, was in etlichen Aufführungen am Abend unter Beweis gestellt wurde. So stand der erst 14-jährige Maurice May zum ersten Mal in der Bütt, gemeinsam mit der 13-jährigen Nele Reichert. Neu in der Bütt waren auch Vanessa Wagner und Corinna Forster als Friedchen und Röschen sowie die Damen vom Grill (Regina Glischke, Melanie Erasme, Gudrund Brode und Ulli Glischke).