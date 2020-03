Glaube : Gemeinsames Ewiges Gebet in drei Pfarreien

Trier Erstmals wird in diesem Jahr der Tag des Ewigen Gebetes in der Pfarreiengemeinschaft Heiligkreuz am Mittwoch, 18. März von den drei Pfarreien Heiligkreuz, St. Maternus und St. Michael gemeinsam begangen.



