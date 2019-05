Aktionswoche Selbsthilfe : Gemeinsames Pizzaessen in Trier

Trier Sich informieren und austauschen, in einer gemütlichen Atmosphäre mit guten, interessanten Gesprächen. Wie könnte das besser gelingen als beim gemeinsamen Pizzaessen?

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Selbsthilfe veranstaltet das Projekt „Chronisch krank, was nun?“ der Gesellschaft für Psychologische und Soziale Dienste (GPSD) Trier am Samstag, 25. Mai, eine Pizza-Party für junge Menschen mit chronischer Erkrankung. Betroffene sowie Angehörige und Freunde von Erkrankten sind von 16.30 bis 19 Uhr in der Saarstraße 51-53 in Trier eingeladen.