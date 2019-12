Konzert : Gemeinschaftskonzert in Trier-Biewer

Trier-Biewer Wer dem vorweihnachtlichen Stress entfliehen möchte, kann dies am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Jakobus in Biewer bei vorweihnachtlicher Musik tun.

Die instrumentalen Klänge kommen vom Gemeinschaftsorchester des Musikverein Biewer und des da capo Orchesters Ehrang unter der Leitung von Marco Jakobs. Den Gesang liefern der Kirchenchor Biewer dirigiert von Axel Simon und der FaGo-Chor Biewer-Pfalzel mit Kerstin Bartnick. Abwechslung ist auch bei den musikalischen Stilrichtungen gegeben: Symphonische Blasmusik ist unter anderem bei „Christmas Overture“ zu hören, eher klassisch wird es bei „Celebrated Air“ von Bach und ganz modern kommt bei den Bläsern eine Variation von „Jingle Bells“ daher.