Wirtschaftsförderung : Kaserne in Trier wird klimaneutraler Gewerbepark

Trier-Euren Die Stadt Trier hat für 1,2 Millionen Euro die General-von-Seidel-Kaserne gekauft. Besonders kleinere Betriebe sollen sich dort ansiedeln können. Doch dafür gibt es noch viel zu tun.

Der Oberbürgermeister ist optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass wir keine umfassenden Sanierungsarbeiten zur Beseitigung von Altlasten haben werden“, sagt Wolfram Leibe. Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der Verwaltung und der Stadtwerke, Alexander Fisch und Tim Hartmann, hat er am Donnerstag den Journalisten der Region das Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren gezeigt. Es seien zwar noch volle Tanks der ehemaligen Tankstelle im Boden. „Aber die sind zum Glück dicht. Wir werden das Benzin abpumpen und verkaufen“, blickt der Finanzchef der Stadt in die nahe Zukunft.

Der Bedarf Im Flächennutzungsplan 2030 für Trier ist ein Bedarf von bis zu 58,6 Hektar Gewerbeflächen vermerkt, die in den kommenden Jahrzehnten zusätzlich ausgewiesen werden müssen. Potenzial gibt es kaum. Deshalb kommt dem ehemaligen Kasernengelände eine große Bedeutung zu. Die Lage im Tal, die gute Verkehrsanbindung, das geringe Konfliktpotenzial mit Wohngebieten und möglichst wenige negative Auswirkungen auf die Umwelt sind Punkte, die bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans als Argumente für ein knapp elf Hektar großes Gewerbegebiet an dieser Stelle positiv gewertet wurden.

Bestätigung dafür kommt auch von der IHK Trier: „Wir begrüßen das geplante Gewerbegebiet“, sagt Sprecher Sebastian Klipp. „Die Fläche kann sich als attraktiver Standort für klein- und mittelständische Betriebe entwickeln. In Trier gibt es allerdings weiterhin einen Bedarf an Flächen für das produzierende Gewerbe. Hier sind alle Akteure gefordert, nach passenden Lösungen zu suchen.“

Der Plan Als Produktionsstandort für große Betriebe sieht die Stadt den neuen Gewerbepark zunächst nicht. „Wir wollen besonders kleineren Betrieben die Möglichkeit geben, sich hier anzusiedeln“, verdeutlicht Oberbürgermeister Wolfram Leibe: „Es haben sich bereits Interessenten gemeldet.“ Ziel sei es, auch mit Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen, die Handwerksbetriebe in der Stadt zu halten. Entstehen soll eine Kombination aus Dienstleistungsangeboten und Handwerksbetrieben. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die möglichst große Aufenthaltsqualität für Beschäftigte und Besucher. Dafür strebt die Stadt eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an.