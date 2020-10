Wine in the City : Genuss auf dem Trierer Hauptmarkt

Wine in the City Trier Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Trier (red) Trierer Winzer haben am Wochenende in Kooperation mit der City-Initiative bei „Wine in the City“ unter Corona-Bedingungen ihre Gäste verwöhnt. Da nur eine gewisse Zahl von Besuchern in der abgesperrten Zeltstadt auf dem Hauptmarkt erlaubt waren, bildeten sich zeitweise lange Schlangen am Einlass.

„Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, bilanzierte Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der Vereinigung von Händlern, Gastronomen und Hoteliers am Sonntag. „Es ist toll, dass es möglich war, in diesen Zeiten so eine Veranstaltung anbieten zu können. Dafür danken wir der Stadtverwaltung und den beteiligten Winzern. Die Menschen, die hier zu Gast waren, haben es genossen.“