Geocaching und Kreidlertreffen : Geocaching und Kreidlertreffen in Fell

Fell An Pfingstsonntag,9. Juni, beginnt um 13 Uhr beim Besucherbergwerk in Fell eine Geocaching-Schatzsuche. Geocaching ist die moderne Form der Schnitzeljagd. Ausgerüstet mit Handy und der passenden App, Stift und Papier kann die Suche beginnen.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder und Einsteiger in die elektronische Schatzsuche. Dazu wird eine kurze Einführung gegeben, was man für das Geocaching benötigt und wie es funktioniert. Auf einer kurzen Wanderung (circa 2 Kilometer) werden gemeinsam die Rätsel gelöst, die das Finden der Geocaches ermöglichen. Dabei wird der Umgang mit der Geocaching-App c:geo (kostenlos, für Android) gezeigt und erklärt. Eine begrenzte Anzahl an Handys steht zum Ausleihen zur Verfügung (bitte bei Anmeldung angeben). Auf der Homepage www.bergwerk-fell.de gibt es eine Anleitung zur Einrichtung des eigenen Handys. Anmeldung per E-Mail an info@bergwerk-fell.de oder Telefon 06502/988588. Treffpunkt ist der Vorplatz/Museum des Besucherbergwerkes Fell. Kinder zahlen 8 Euro, Erwachsene 12 Euro.