Parteien : Georg Mascolo ist Gastredner beim SPD-Neujahrsempfang

Trier Die SPD Trier veranstaltet ihren traditionellen Neujahrsempfang am Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, in den Thermen am Viehmarkt. Gastredner ist Georg Mascolo. Der 55-Jährige war von 2008 bis 2013 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Spiegel; seit 2014 leitet er den Rechercheverbund von NRD, WDR und Süddeutscher Zeitung.

Dieser widmet sich umfangreichen investigativen Recherchen.

Außerdem sprechen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Katarina Barley (Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Oberbürgermeister Wolfram Leibe und der Trierer SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Sven Teuber. Alle Reden werden von Gebärdendolmetschern übersetzt.

Anschließend ist bei Moselwein Raum für Begegnungen und Gespräche. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band Dhresen (Sebastian Cuy, Synthesizer; Armin Wondra, Drums; Felix Richard, Piano).