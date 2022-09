Kommunen : Geplanter Schuldenschnitt des Landes: Stadt Trier nennt Details

283 Millionen Euro weniger: Trier nennt Details zum geplanten Schuldenschnitt des Landes und seine Auswirkungen für die Stadt.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßt einer aktuellen Mitteilung der Stadt zufolge die Ankündigung der rheinland-pfälzischen Landesregierung , hoch verschuldete Kommunen von einem großen Teil ihrer Schuldenlast zu befreien. Geschehen solle dies im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“.

Wie die Stadt Trier weiter mitteilt, werde nach Informationen des Landes der Gesetzentwurf jetzt in der formellen Beteiligung insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt und im Dezember dann in den Landtag eingebracht. Die Kommunen haben demnach innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes Zeit, einen Antrag zu stellen. Danach schließen Kommune und Land einen Vertrag zur Teilnahme am Programm PEK-RP. Das Verwaltungsverfahren wird durch einen Bewilligungsbescheid des Landes abgeschlossen. Spätestens ab 2024 können dann die Schuldübernahmen erfolgen. Bei der Umsetzung soll die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mitwirken.