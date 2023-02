Bußgeld ungerecht? : Mit dem Handy am Steuer erwischt und von der Monocam aufgezeichnet – Gericht entscheidet erstmals über Strafen

Die Monocam wurde in der Region Trier getestet. Damit wurden Handysünder am Steuer mit der Kamera erfasst. Doch nicht alle haben ihre Strafen akzeptiert und gegen die Bescheide geklagt. Jetzt beginnen die ersten Gerichtsverfahren. Foto: TV/Sebastian Stein

Trier 327 Autofahrer hat die umstrittene Monocam auf der Autobahn 602 beim Telefonieren erwischt. Einige von ihnen gehen gegen die 100-Euro-Strafen vor. Am Donnerstag stehen die ersten Verfahren am Amtsgericht Trier an. Warum die wichtig für zukünftig Verhandlungen sind.