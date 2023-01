Prozess wegen Körperverletzung : Oberschenkel gebrochen: Warum rief niemand Hilfe für den verletzten Herrn L.?

In einem Dorf im Ruwertal hat ein Sohn seinen betagten Vater an einen Rollstuhl gefesselt statt einen Krankenwagen zu rufen. Wegen Freiheitsberaubung und unterlassener Hilfeleistung muss sich der 48-Jährige vor Gericht verantworten. Symbolfoto/ Foto: dpa/Arno Burgi

Trier Erst acht Tage, nachdem er sich den Oberschenkel gebrochen hat, kommt ein alter Mann aus dem Ruwertal ins Krankenhaus, wo er zwei Wochen später stirbt. Warum hat niemand früher Hilfe gerufen? Der zweite Tag des Gerichtsprozesses gibt Einblicke in den Fall des Herrn L.

Die Mitarbeiterinnen des medizinischen Sozialdiensts kommen täglich, um Herrn und Frau L. ihre Medikamente zu geben. Außerdem wohnt O., der 48-jährige Sohn des betagten Ehepaars, mit im Haus. Jeden Morgen um 9.30 Uhr kommt außerdem eine Frau aus dem Dorf im Ruwertal für mehrere Stunden vorbei. Seit mehr als zehn Jahren schmeißt sie den Haushalt, kocht, wäscht, putzt für das Ehepaar. Seit es schlechter geht und die beiden Senioren im Rollstuhl sitzen, hilft die heute 43-jährige Haushälterin noch mehr und schaut auch jeden Abend noch mal vorbei. Wenn Herr L. zur Toilette muss, hilft S. ihm zuerst vom Sessel in den Rollstuhl und im Badezimmer dann weiter aufs Klosett. Wenn Herr L. fällt – was offenbar auch vor dem Sturz, bei dem er sich am 25. Dezember 2021 den Oberschenkel bricht, schon häufiger passierte – ruft Frau L. ihre Haushälterin zu jeder Tag- und Nachtzeit an. S. eilt dann schnell durchs Dorf, um Herrn L. aufzuhelfen.

Um alle anderen wichtigen Belange der über 80-Jährigen kümmert sich eine gesetzliche Betreuerin. Außerdem gibt es einen weiteren Sohn und eine Tochter. Weil es mit dem jüngeren, noch zu Hause wohnenden Bruder aber offenbar seit mehr als 20 Jahren regelmäßig Streit gibt, kommen die beiden älteren Geschwister nur noch selten vorbei. Vor Gericht haben sie ausgesagt, dass der Bruder, insbesondere wenn er Alkohol getrunken habe, häufiger ausraste und dann auch schon mal zuschlage.

Und so zementiert sich offenbar im Zuhause der Familie L. über Jahrzehnte eine vergiftete Atmosphäre voller Angst und wohl auch Gewalt. Laut einer Polizistin, die im Zeugenstand aussagt, gehört dazu auch, dass Frau L. in den vergangenen Jahren ihren Sohn mehrfach bei der Polizei Schweich angezeigt hat, weil er sie geschlagen habe. „So, wie ich das aus den Akten gesehen habe, hat die Mutter am nächsten Tag aber immer wieder einen Rückzieher gemacht – vielleicht, weil sie letztlich von dem Sohn auch abhängig ist“, mutmaßt die Polizistin im Zeugenstand. Die genaueren Polizeiakten sollen beim nächsten Gerichtstermin Thema sein.

Gerichtsprozess: Auch die Haushälterin hatte offenbar Angst vor dem Sohn

Auch Haushälterin S. hatte offenbar Angst, berichtet deren Sohn vor Gericht. „Meine Mutter hat mir häufig geschrieben, dass O. rumschreit und ich sie abholen kommen soll“, sagt der 22-Jährige. Konkret bedroht habe O. sie zwar nie. Einmal habe er sie allerdings nicht nur angeschrien, sondern auch heftig mit der Hand auf die Schulter geschlagen, berichtet Haushälterin S.

Nach dem Sturz von Herrn L. am ersten Weihnachtstag 2021 habe S. schnell bemerkt, dass es dem Senior sehr schlecht gehe. Der ganze Oberschenkel sei blau gewesen. „Aua, aua, aua“, habe er gesagt, wenn sie ihn ins Bett gelegt oder in den Rollstuhl geholfen habe. Mehrfach habe sie sowohl Frau L. als auch deren Sohn O. gesagt, dass Herr L. ins Krankenhaus müsse. Zum Hausarzt im Ort habe sie ihn – wie sonst schon viele Male – diesmal nicht selbst bringen können. Die Praxis sei zu gewesen zwischen Weihnachten und Silvester. Einen Krankenwagen zu rufen, hätten sowohl Sohn O. als auch Frau L. strikt abgelehnt, berichtet die Haushälterin. Sich durchzusetzen und auf eigene Faust und gegen den Willen der Familie, bei der sie seit mehr als zehn Jahren arbeitet, einen Arzt zu rufen – das schafft die nur schlecht Deutsch sprechende Haushälterin nicht.

Den Pflegerinnen des Sozialdiensts, die zwei Mal täglich vorbeikommen, um Herrn und Frau L. ihre Medikamente zu verabreichen, leiten allerdings ebenfalls über Tage keine weitere medizinische Hilfe ein.

Und so leidet Herr L. vor sich hin. „Er konnte sich ab dem dritten Tag nach dem Sturz gar nicht mehr bewegen, er hat nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken“, berichtet die Haushälterin. Am 1. Januar besuchen Tochter und Enkelin das Ehepaar L. Aber auch die beiden rufen keinen Krankenwagen.

Darum wurde Herr L. mit einer Hundeleine festgebunden

Nur einen Tag später geht es Herrn L. dann so schlecht, dass Sohn O. ihn mit einer langen Hundeleine an seinen Rollstuhl fesselt. Frau L. ist damit einverstanden. „Bind den fest, bevor du fährst“, habe sie ihrem Sohn gesagt, berichtete die 82-Jährige am ersten Gerichtstag.

Als am frühen Abend die Pflegerin des medizinischen Diensts kommt und Herrn L. gefesselt an seinen Rollstuhl vorfindet, informiert sie die gesetzliche Betreuerin des Ehepaars. Und die ruft einen Krankenwagen. Die Rettung ist das für Herrn L. allerdings nicht: Sein Oberschenkelhalsbruch wird zwar endlich behandelt, 14 Tage später stirbt er in der Klinik jedoch an einer Lungenentzündung.

Angeklagt vor Gericht ist Sohn O. Dass er seinen Vater an den Stuhl angebunden habe, sei Freiheitsberaubung, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Dazu komme gefährliche Körperverletzung, weil der Sohn sich nicht angemessen um den eigenen Vater gekümmert habe.