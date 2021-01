Verkehr : Bald wieder freie Sicht auf die Kaiserthermen - Zuvor gibt es Verkehrsbehinderungen

Lang ist’s her. Seit 2015 sind Teile der Kaiserthermen eingerüstet. Bis dahin sah es dort so aus. Foto: roland morgen (rm.)

Weil das Baugerüst an den Kaiserthermen mit einem Kran abmontiert wird, ist die Rechtsabbiegerspur der Weimarer Allee Richtung am Freitag gesperrt. Verkehrsbeeinträchtigungen gibt es bis Ende Februar.

Wer sich auf der Seite Tripadvisor im Internet über die Kaiserthermen in Trier informieren will, der erhält unter der Überschrift „Meist im Gerüst“ die Auskunft „Die Kaiserthemen sind ein interessantes Ziel in Trier. Leider sind sie teilweise oder ganz wegen Restaurierungsarbeiten eingerüstet.“ Diese Auskunft stammt aus dem Jahr 2017 und gilt bis Freitag. Denn dann wird die Gerüstkonstruktion abgebaut. Dafür wird die Rechtsabbiegerspur der Weimarer Allee Richtung Kaiserstraße von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 20 Uhr, gesperrt.