Verkehr : Gerüst und Kran in der Südallee

Trier-Süd (red) Ein privates Bauprojekt an der Ecke Südallee und Saarstraße führt ab Montag, 29. März, zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird vor dem Hotel Deutscher Hof in der Südallee ein Baugerüst und später ein Kran errichtet, wodurch in diesem Abschnitt ein Fahrstreifen wegfällt.

