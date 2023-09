Langzeitprojekt Hier werden in diesem Jahr keine Kinder mehr betreut

Wenn alles wie geplant gelaufen wäre, würden die Pfalzeler Kindergartenkinder längst in einem Neubau gegenüber des Friedhofs spielen und lernen. Doch der Weg der Jungen und Mädchen geht wie bereits seit einigen Jahren an der Baustelle vorbei weiter bis zum Parkplatz der Sportanlage. Dort stehen Container, in denen die Einrichtung untergebracht ist.