Eugen III. im Jahre 1147 Als der Papst nach Trier kommt – und drei Monate bleibt (Podcast)

Eugen III. kommt am 29. November 1147 in der südlich von Trier gelegenen Abtei St. Eucharius an. Deren Mönche haben einige Jahre zuvor beim Bau eines neuen Kirchenbaus Reliquien des Apostels Matthias entdeckt, was Pilger anziehen und einen Namenswechsel des Klosters herbeiführen wird. Am nächsten Tag erfolgt der Einzug des Papstes in Trier mit großem Gefolge - die Chroniken berichten von mehreren Kardinälen - in die frisch ummauerte Stadt. Bischof Albero hat im Vorfeld in aller Eile über dem „Neutor“ ein Tympanon, ein Steinrelief, errichten lassen sowie laut den zeitgenössischen Quellen ein „domus“, ein Haus für den Papst.