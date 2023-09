Geschichte zum Hören Wie ein Trierer vor 100 Jahren das architektonische Erbe seiner Stadt vor dem Vergessen rettete

So wie im Fall Simeonstift sammelte Kutzbach detaillierte Informationen zu Triers bedeutendsten Gebäuden aus der Epoche des Mittelalters. Er arbeitete akribisch aus, wie die Häuser gebaut waren und erstellte von ihnen Pläne - was vielleicht nicht jedem betroffenen Hausbesitzer gefallen haben dürfte, wenn sie gar nicht konservatorische Absichten mit den Gebäuden im Sinn hatten. „Hilfe, der Kutzbach kommt“, sei ein geflügelter Ausspruch damals gewesen, sagt die Trierer Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg. Sie hat sich intensiv mit dem Leben und Wirken des Trierer Denkmalschützers auseinandergesetzt und bietet auch Führungen an - zuletzt beispielsweise beim Tag des offenen Denkmals, als die Stadt Trier an Kutzbachs 150. Geburtstag erinnerte.