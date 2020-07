Jugendarbeit : Geschichten aus dem Palastgarten

Trier Jugendliche aus Trier-Kürenz haben in einem Ferienworkshop das Sprayen von Graffiti geübt und dabei den Container des neuen Queergartens originell gestaltet.

Im Rahmen des Ferienfreizeitangebots wurde den zwölf Jugendlichen im Alter von 11 bis 14 Jahren in einem Workshop der korrekte Umgang mit dem Besprühen von Flächen nahegebracht. Dabei sei ihnen auch der Unterschied zu erlaubten Graffiti und Sachbeschädigung durch Schmierereien auf fremdem Eigentum verdeutlicht worden, sagt Ines Jacoby, die zusammen mit Tom Cartus und Dimo Rasch die Jugendlichen betreut. Auch über die Institution Schmit-z und das Thema geschlechtliche Vielfalt sei gesprochen worden. „Unsere Gruppe war erstaunlich fit, was dieses Thema angeht“, erzählt Ines Jacoby. Sie betont, dass die Jugendlichen durch die große Akzeptanz gegenüber „queeren“ Menschen dieses Thema kreativ umsetzen konnten. So wurden selbstständig Entwürfe gezeichnet und in die Tat umgesetzt.