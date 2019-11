Lesung : Geschichten, Krimi und ganz viel Trier

Trier Drei Autorinnen lesen am Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr aus ihren aktuellen Büchern im Restaurant Zur Steipe in Trier. Christa Blasius stellt ihren Kriminalroman „Der Cäsarenclub“ vor, Ursula Pauls liest aus ihrem Buch „Himmelslicht“, die Geschichte einer deutschen Krankenschwester und der neue Krimi in der Erfolgsreihe „Tatort Trier“ von Rita Wennmacher heißt „Der Fall Schirm“.

