Verkehr : Radarkontrollen der Stadt Trier im Januar

Trier (red) In folgenden Straßen muss in der kommenden Woche mit Kontrollen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet werden: in Trier-Mitte/Gartenfeld am Mittwoch, 13. Januar, in der Bergstraße und am Dienstag, 19. Januar, in der Kaiserstraße.