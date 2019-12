Geschichte : 850 Mitglieder und ein Ehrenmitglied

Trier Die Gesellschaft für nützliche Forschungen dankt ihrem Ex-Geschäftsführer Lothar Schwinden auf besondere Weise.

Ein Coup, der Schwinden baff machte, zumal er im Vorfeld nichts ahnte. Schließlich gehören GfnF und Landesmuseum aufs engste zusammen. Die hochkarätige archäologische Sammlung des Vereins wird seit 1877 im Museum ausgestellt, und das führende Museumspersonal ist – Tradition verpflichtet – in der GfnF engagiert. So auch Schwinden. Der aus Daleiden (Eifelkreis Bitburg-Prüm) stammende Wissenschaftler mit Spezialgebiet Epigrafik (Hand- oder Inschriftenkunde) stand von 1981 bis 2017 in Diensten des Landesmuseums. 1991 übernahm er vom damaligen Direktor Heinz Cüppers (1929 bis 2005) das Amt des Geschäftsführers. Cüppers wurde Vorsitzender.

Bis zum vergangenen Frühjahr managte Schwinden den rund 850 Mitglieder zählenden Verein, organisierte auch die Vortragsreihen, Führungen und Exkursionen – ehrenamtlich, versteht sich. „Was er machte, ging stets weit über das hinaus, was als Normalmaß gilt. Er hat sich in höchstem Maße verdient gemacht“, betonte der Vereinsvorsitzende, Uni-Geschichtsprofessor Lukas Clemens, dessen Archäologenkarriere einst am Landesmuseum begann. Schwindens letztes Großprojekt als Geschäftsführer: Er war maßgeblich beteiligt an der kürzlich abgeschlossenen Restaurierung der Überreste der römischen Kaiservilla neben und unter der Kirche St. Nikolaus in Konz.