Bildung : Pandemie als enorme Herausforderung

Trier Die Gesellschafter der katholischen Kita gGmbH Trier haben sich im Robert-Schuman-Haus getroffen.

Derzeit bietet die katholische Kita gGmbH Trier Betreuungsplätze für 13 310 Kinder an, davon 68,4 Prozent Ganztagsplätze. Waren es 2007 noch 31,5 Prozent Ganztagsplätze, ist deren Zahl in den vergangenen Jahren also auf das Doppelte gestiegen – ein Trend, der sich nun laut Berg durch das Zukunftsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz noch einmal verstärken wird. In den vergangenen Jahren sei dem­entsprechend auch die Zahl der Wirtschaftskräfte gestiegen – also Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte sowie Köchinnen. Die Gesellschaft strebe an, möglichst in allen Einrichtungen vor Ort frisch gekochte Mahlzeiten anzubieten, sagte Berg. Er ging auch auf das große Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitenden ein: Rund 94 Prozent seien Frauen und nur sechs Prozent Männer. Verstärkt beschäftigen werden sich die freien Träger von Kitas laut Berg in den kommenden Jahren mit den Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes. Wenn künftig ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz mit durchgehender Sieben-Stunden-Betreuung gelte, ziehe das komplexe Umstrukturierungen nach sich, beispielsweise andere Personal­einsatz­pläne.