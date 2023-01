Neue Serie : Gesucht wird das beste italienische Restaurant Triers – Nominieren Sie jetzt Ihren Lieblingsitaliener

Foto: dpa/Arno Burgi

Trier Bruschetta, Gnocchi, Farfalle oder einfach Margherita? Pizza, Pasta und andere italienische Gerichte gehören zu den beliebtesten Gerichten in Deutschland. Wer aber macht die besten italienischen Speisen in der Stadt Trier? Das sollen jetzt unsere Leser entscheiden.

Nach der Suche nach dem besten Döner schauen wir uns in unserer neuen Serie „Die beliebteste Pizza und Pasta“ Ihr italienisches Lieblingsrestaurant an und auch, wer dort am Pizzaofen oder hinter der Theke steht.

Wir besuchen daraufhin die nominierten Restaurants und Gastronomen und stellen sie wie auch ihre Spezialitäten dann jeweils in einem Bericht vor. Anschließend dürfen unsere Leser abstimmen, welches für sie der beste Italiener der Stadt ist.

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und nominieren Sie Ihren Lieblingsitaliener als Kandidaten in der Stadt Trier. Nennen Sie uns den Namen des Restaurants, den Ort, wo es steht, und gerne auch, was es für Sie so besonders macht.

Lesen Sie auch Bester Döner : Derwisch zum besten Döner Triers gewählt - Die beliebtesten Läden im Überblick