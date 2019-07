Wein : Gesucht: Die besten Weine

Bernkastel-Wittlich Der Verein Moselwein ruft zum zweiten Teil der Auswahlprobe auf. Bewerbungen sind bis 31. Juli möglich.

(red) Der Moselwein ruft die Weinbaubetriebe an Mosel, Saar und Ruwer zur Teilnahme am zweiten Teil der Jahresauswahlprobe 2019 auf. Alle Erzeuger und Vermarkter von Weinen aus dem Anbaugebiet dürfen zu diesem Qualitätswettbewerb ihre Produkte einreichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Nachdem in der Frühjahrsprobe bereits 600 Weine bewertet wurden, kommen nun in der Sommerprobe weitere Kategorien zur Ausschreibung. Die Proben müssen bis spätestens Mittwoch, 31. Juli, mit den kompletten Anmeldeunterlagen an den Moselwein e.V., Gartenfeldstraße 12a, 54295 Trier, eingereicht werden.