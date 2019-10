Gesundheit : Gesünder und vitaler durch Herztraining in Kasel

Gesünder und vitaler durch Herztraining in Kasel

Kasel Der Gesundheitspark Trier bietet ab Montag, 21. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, in Kasel ein dosiertes Herz-Kreislauf-Training gegen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen und allgemeine Leistungsschwäche an.

Durch das moderate, pulsgesteuerte Ausdauertraining erfolgt eine Herz-Kreislauf-Stabilisierung und ein Abbau von Risikofaktoren. Das Programm findet im Gemeindehaus in Kasel statt und wird geleitet von Andrea Kugel. Die ärztliche Leitung hat Allgemeinmediziner Jürgen Maruhn. Anmeldungen von 8 bis 12 Uhr unter 0651/4629864 oder per E-Mail an info@gesundheitspark-trier.de