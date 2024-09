Vegan und ohne Zucker Gesund essen? Das empfiehlt eine Ernährungsberaterin aus Trier

Zucker ist das neue Heroin. Oder, sagen wir Nikotin. Zumindest total „bäh“. Das findet die Ernährungsberaterin Regina Jobelius, die sich natürlich viel gewählter ausdrückt und das auch wissenschaftlich begründen kann. Zucker mache, genauso wie legale und illegale Drogen, süchtig. Neurologen sind sich einig, dass die in Mars und Snickers enthaltenen Botenstoffe an denselben Rezeptoren im menschlichen Gehirn andocken, wie Kokain oder Schnaps. Das sind unangenehme Wahrheiten, die Regina Jobelius in ihren Beratungen manchmal aussprechen muss.