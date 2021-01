Pandemie : 54 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg ist gestiegen. Gleichzeitig fallen die Inzidenzen. Hier gibt es die Erklärung des Gesundheitsamts.

Die Zahl der aktuell Infizierten in liegt aktuell bei 415 (280 im Kreis und 135 in der Stadt Trier). Das sind 23 mehr als am Montag. Trotzdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken. Sie liegt in der Stadt Trier bei 65,5 und im Landkreis bei 84,3 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner.

52 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden laut Müller zurzeit stationär behandelt: 33 im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, zehn im Kreiskrankenhaus Saarburg, acht im St.-Josef-Krankenhaus Hermeskeil und einer in einem anderen Krankenhaus. Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: 436 in der VG Hermeskeil, 633 in der VG Konz, 182 in der VG Ruwer, 624 in der VG Saarburg-Kell, 327 in der VG Schweich und 272 in der VG Trier-Land.