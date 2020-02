Workshop : Gesundes aus der Bienenwerkstatt in Trier

Gesundes aus der Bienenwerkstatt in Trier

Trier Im dritten Teil der Reihe „Gesundes aus der Bienenwerkstatt“ geht es am Donnerstag, 6. Februar, von 19 bis 21 Uhr in der Katholischen Familienbildungsstätte Trier um das Bienenwachs.

Honigbienen stellen Wachs her und verwenden ihn als Wiege für den Nachwuchs und als Vorratslager für Honig und Pollen. Auch der Mensch schätzt dieses Honigbienenprodukt sehr. So war Bienenwachs über Jahrhunderte der zentrale Grundstoff für Kerzen. Erst im 19. Jahrhundert trat es angesichts von Stearin und Paraffin in den Hintergrund.