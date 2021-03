Pandemie : Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet 27 neue Infektionen und zwei Todesfälle

Im Bereich des Gesundheitsamts Trier-Saarburg sind am Mittwoch weitere 27 Neuinfektionen registriert worden. Foto: dpa/Matthias Balk

Trier/Trier-Saarburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Trier bleibt am Mittwoch weiter knapp unter 50, im Landkreis liegt sie darüber. Dem Gesundheitsamt sind weitere 27 Corona-Neuinfektionen aus Stadt und Landkreis gemeldet worden.

Zwei weitere Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts in Trier sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das hat die Behörde am Mittwoch mitgeteilt. Es handelte sich um eine 60-jährige Patientin aus dem Landkreis sowie um einen 80-jährigen Patienten aus der Stadt Trier. Damit sind seit Beginn der Pandemie laut dem Gesundheitsamt insgesamt 111 Menschen aus Trier und Trier-Saarburg in Verbindung mit dem Virus gestorben, 86 aus dem Landkreis und 25 aus der Stadt Trier.