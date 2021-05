Zahlen zur Pandemie : Gesundheitsamt meldet 13 Neu-Infektionen für Trier und den Kreis

Auch an Pfingstmontag meldet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg weitere Fälle von Neu-Infektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt jedoch in Trier und im Kreis Trier-Saarburg deutlich unter 50. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier/Trier-Saarburg Weitere Neu-Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg an Pfingstmontag gemeldet worden. Wie sich die Zahlen auf die Sieben-Tage-Inzidenz in Trier und dem Landkreis auswirken:

Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg ist am Montag über 13 weitere Infektionen mit dem Coronavirus informiert worden – davon sieben aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier. Die Zahl der Menschen im Zuständigkeitsbereich des Amts, die nachweislich seit dem 11. März 2020 mit dem Coronavirus infiziert worden sind, steigt damit auf 7043 (2671 in der Stadt Trier und 4372 im Landkreis Trier-Saarburg).

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner aktuell bei 28,7 in der Stadt Trier, im Kreis bei 31,5.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 367 – sieben mehr als am Sonntag. Diese verteilen sich wie folgt: 258 im Landkreis und 109 in der Stadt Trier. Neun Corona-Patienten werden aktuell stationär in drei Krankenhäusern versorgt.