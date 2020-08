Corona-Statistik : Gesundheitsamt meldet sechs Neuinfektionen in Stadt und Kreis

Foto: dpa/Ricardo Rubio

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wurden am heutigen Donnerstag sechs weitere Infektionen mit dem Sars-CoV-2 Erreger gemeldet. Darunter befinden sich zwei weitere Infektionen in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asybegehrende (AfA) in Hermeskeil.

Dort wurde inzwischen ein Aufnahmestopp verfügt und die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Bei zwei weiteren Neuinfektionen handelt es sich um Reiserückkehrer. Dadurch erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 447 (284 Landkreis und 163 Stadt Trier).

Aktuell gelten 18 Patienten aus dem Landkreis und 4 aus der Stadt Trier als infiziert. Drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung in den Trierer Kliniken.

Inzwischen liegen die Ergebnisse der Umgebungsuntersuchungen am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium vor. Bei allen getesteten Schülerinnen und Schüler sowie den Lehrkräften liegt ein negatives Testergebnis vor.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 27 VG Konz: 61 VG Ruwer: 24

VG Saarburg-Kell: 85 VG Schweich: 50 VG Trier-Land: 37