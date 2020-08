Corona-Virus : Gesundheitsamt meldet zwei Neuinfektionen in Trier

Unser Symbolbild zeigt eine Dose mit Corona-Tests, die an ein Labor geschickt werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier wurden am heutigen Mittwoch zwei weitere Fälle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Erreger gemeldet – beide Fälle in der Stadt Trier. Aktuell gelten in Trier und Trier-Saarburg 21 Personen als infiziert.

Davon wohnen 13 Patienten im Landkreis und acht Menschen in der Stadt Trier. Aktuell befinden sich zwei Patienten in stationärer Behandlung, je einer im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und im Klinikum Mutterhaus.

Die Gesamtzahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt 379 (247 Landkreis und 132 Stadt Trier). Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil 16, VG Konz 57, VG Ruwer 21, VG Saarburg-Kell 80, VG Schweich 45, VG Trier-Land 28.