Lage in Trier und Trier-Saarburg : Weiterer Corona-Todesfall in Trier – Amt registriert 18 Neu-Infektionen

Weiterer Corona-Todesfall in Trier – Amt registriert 18 Neu-Infektionen

Lage in Trier und Trier-Saarburg

Trier Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen steigt in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg auf 26.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Samstag 18 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, zehn aus dem Landkreis und acht aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt damit auf 2544 (973 in der Stadt Trier und 1571 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich im Vergleich zu gestern nur geringfügig verändert und liegt in der Stadt Trier bei 63,7 und im Landkreis bei 113,8 Neuinfektionen in den letzten Sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 356 Personen, 248 im Landkreis und 108 in der Stadt Trier – 29 weniger als gestern. 25 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 18 hiervon im Corona-Gemeinschafts­krankenhaus in Trier und vier im Kreiskrankenhaus Saarburg.