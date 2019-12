Gesundheit : Sport für die Seele in Trier

Trier Speziell für Menschen mit depressiven Erkrankungen bietet der Gesundheitspark Trier den Kurs „Sport für die Seele“ an. Das Programm läuft ab Mittwoch, 15. Januar, 19.30 bis 21 Uhr, an acht Abenden im Ärztehaus in der Engelstraße 31 in Trier.

Ziele sind der Aufbau von Selbstbewusstsein und von Wohlbefinden durch eine moderate Steigerung der Belastbarkeit. Die Leitung hat die Psychologin und Übungsleiterin Steffi Feider.