Kurse im Gesundheitspark Trier Long-Covid und Post-Covid: Wo man in Trier etwas dagegen tun kann

Trier · Wer nach einer Corona-Infektion Geist und Körper allmählich wieder in Schwung bringen will ist im Gesundheitspark Trier in guten Händen. Ein Gespräch mit Geschäftsführerin Mira Kilzer.

26.01.2024 , 08:15 Uhr

Nach einer Corona-Erkrankung wieder fit werden und Spaß dabei haben – das wollen die Kurse im Gesundheitsparkt leisten. Foto: istockphoto

Von Elke Specht

Da ist man komplett durchgeimpft und achtet nach wie vor darauf, im Supermarkt den Abstand zu anderen Personen zu halten – und trotzdem erwischt es einen: die knackige Corona-Infektion inklusive mehrerer Tage unfreiwilliger Bettruhe.